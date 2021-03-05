Новини

США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg

9 95371
США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg
США і Британія узгоджують запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Вони стосуються порушення домовленостей про невикористання хімічної зброї.

Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Британії також планують обговорити це питання з ключовими європейськими союзниками, зокрема, Францією й Німеччиною.

"США і Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї, до того ж варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Астанавитесь!!! Сколько можно полезных санкций? Рашка уже лопается от благополучия. Народ ожирел, верхушка потеряла счет несметным богатствам, даже реки от избытка воды в Крыму пробили себе второе, а некоторые уже третье русло! Расея из-ни-ма-га-ит от счастья! Только жопа че-то болит.
  • Gera 123
    Психиатрическая больница,ну ты прямо психиатр настоящий
  • Самсон 743bf56e
    понты шарабкренские,надоели,уже даже не смешно и не грустно.санкции! перестаньте с ними торговать,не покупайте у них нефть и газ,железо и пшеницу,перекройте все платежжные системы.введите нормальные санкции,чтоб усрались,тогда путина быстро поменяют сами рашисты,подключите китай,верните китайцам и японцам их земли,забраные союзом.заеройте все границы вокруг раши и не пускайте их за кордон,введите санитарную зону вокруг раши и они через пол года приползут и путлера за уши притянут на эшафот. а это все панты. а они и дальше будут вас травить и стрелять и беспредельничать,пока не получат крепко по зубам.это типичная линия поведения хулиганов-бандитов,пока по забам не получит,не успокоится.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини