COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

Кампанії вакцинації проти коронавірусу стартували в 111 країнах світу. Лідером за кількістю введених доз вакцини проти коронавірусу є США.

Станом на ранок 5 березня у світі зробили понад 279 млн щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Кампанії стартували в 111 країнах світу.

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Лідерами за кількістю введених доз є:

США - 82,6 млн доз;

Китай - 52,5 млн доз;

країни ЄС - 36,9 млн доз;

Велика Британія - 21,9 млн доз;

Індія - 17,7 млн ​​доз.

При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (93,76), Сейшельські Острови (84,23), Об'єднані Арабські Емірати (57,72), Мальдіви (36,86) та Велика Британія (32,86).