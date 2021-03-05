COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg
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Кампанії вакцинації проти коронавірусу стартували в 111 країнах світу. Лідером за кількістю введених доз вакцини проти коронавірусу є США.
Станом на ранок 5 березня у світі зробили понад 279 млн щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Кампанії стартували в 111 країнах світу.
Лідерами за кількістю введених доз є:
США - 82,6 млн доз;
Китай - 52,5 млн доз;
країни ЄС - 36,9 млн доз;
Велика Британія - 21,9 млн доз;
Індія - 17,7 млн доз.
При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (93,76), Сейшельські Острови (84,23), Об'єднані Арабські Емірати (57,72), Мальдіви (36,86) та Велика Британія (32,86).