Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 12 481 особу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. За вчорашній день щеплення отримали 2 913 осіб.

Їм була введена перша доза вакцини Covishield індійського виробництва.

Зазначимо, що за 3 березня вакцинували проти коронавірусу 2 680 осіб.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочався 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

Читайте: COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові.