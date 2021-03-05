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Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

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Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ
Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 12 481 особу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. За вчорашній день щеплення отримали 2 913 осіб.

Їм була введена перша доза вакцини Covishield індійського виробництва.

Зазначимо, що за 3 березня вакцинували проти коронавірусу 2 680 осіб.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочався 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

Читайте: COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові.

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Топ коментарі

  • Gp An
    И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
  • Yakov Nemo
    Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
  • Rostyslav Komarnytsky
    Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
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