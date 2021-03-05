Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ
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Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 12 481 особу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. За вчорашній день щеплення отримали 2 913 осіб.
Їм була введена перша доза вакцини Covishield індійського виробництва.
Зазначимо, що за 3 березня вакцинували проти коронавірусу 2 680 осіб.
Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочався 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.
Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові.