Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко в інтерв'ю пресслужбі НАН.
За його словами, на сьогодні лікарі не можуть прогнозувати, як COVID-19 розвиватиметься у конкретного пацієнта. Зокрема, незрозуміло, чому один пацієнт одужує за 7-10 днів, а інший - може потрапити в залежність від кисню.
"Тому всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій. Мені приємно повідомити: ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вищий він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - зазначив Досенко.
Він зазначив, що при госпіталізації у пацієнтів, що були в різному стані, брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. І днями вже отримали остаточні результати.
"... все, що треба людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід приймати, - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - додав Досенко.
Нагадаємо, до цього вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями.
Зазначимо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розробка української вакцини від COVID триває.