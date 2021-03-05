Новини • Агресія Росії проти України

Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК

1 99522
Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК
Збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонене мінськими угодами озброєння і військову техніку і розміщують їх з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

Як повідомляє українська сторона СЦКК, зазначені грубі порушення з боку терористів зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"6 танків Т-72Б і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що згідно з розпорядженням командувача ООС тривають роботи з відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, ведеться будівництво автомобільного мосту в районі населеного пункту Роти, Донецької області (автомобільна дорога М-03 Харків - Дебальцеве). Також тривали роботи з будівництва колектора в районі населеного пункту Доломітне. Виконано роботи з обслуговування устаткування базової станції мобільного зв'язку в районі населеного пункту Лобачеве, Луганська область.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи ОРДЛО традиційно посилили провокації на "день захисника вітчизни", інформаційна підготовка велася ще з 19 лютого, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж

"Варто зазначити, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт", - додала українська сторона.

Топ коментарі

  • Игорь Бехтер
    Ну так сожгите их !
  • NonCFist
    _Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
  • Zemer
    ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини