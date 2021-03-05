Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу

На Годині запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповість про виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Година запитань до уряду традиційно відбудеться на початку засідання в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед питань порядку денного - розгляд у першому читанні законопроєкту №4290 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Він передбачає врегулювання питання щодо призначення тимчасового виконувача обов'язків голови місцевих державних адміністрацій у випадку відсутності на робочому місці голови облдержадміністрації та всіх його заступників.

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Депутати також планують розглянути в першому читанні проєкт закону №4290 "Про мультимодальні перевезення".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №4248-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу)".

Порядок денний також передбачає ухвалення постанов про перейменування низки населених пунктів.