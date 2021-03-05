Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба

Сьогодні українці можуть відвідувати 95 країн світу за умови дотримання певних карантинних обмежень.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на кінець лютого українці можуть відвідати 95 країн з дотриманням певних карантинних обмежень", - заявив він.

Водночас міністр не уточнив, які саме країни відкриті для українців.

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