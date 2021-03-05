На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов

Андрій Тетера, призначений 25 лютого на посаду начальника відділу оперативних розробок Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, фігурував у трьох кримінальних справах, пов'язаних з вимаганням та хабарництвом, і одна з цих справ зараз слухається в суді.

Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

Тетера призначений на посаду начальника відділу оперативних розробок Головного управління внутрішньої безпеки ДФС наказом глави ДФС Вадима Мельника 25 лютого.

На момент призначення кримінальна справа, де Тетера є обвинуваченим, ще слухалася в апеляційному суді, тобто рішення щодо нього не прийнято.

У кримінальній справі йдеться про те, що Тетера, колишній заступник начальника оперативного управління Білоцерківської ОДПІ зі своїм колишнім підлеглим вимагав у підприємця $7 тисяч (але потім погодився на $6 тисяч) в 2014 році.

Затримували його прямо під час отримання хабаря готівкою.

Кваліфікація дій Тетери - частина 2 статті 189 і частина 5 статті 27 Кримінального кодексу - пособництво у вимаганні, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або завдало значної шкоди потерпілому (термін від трьох до семи років).

За даними народного депутата Холодова, найбільше кримінальних справ, в яких фігурував Тетера, - 3.

"Виходить, одного - Лебедка - зі скандалом звільняють, хоча рішення суду щодо нього немає, він не визнаний винним. Іншого - Тетеру з 3-ма епізодами хабарництва в анамнезі, за яким також немає остаточного рішення суду - призначають. Розкажіть мені, а який механізм у цієї вибіркової сліпоти? Як Тетера пройшов перевірку в Мінфіні? Як можна так підставляти президента і його партію?" - написав нардеп Андрій Холодов.

Нагадаємо, в 2017 році на місці злочину при отриманні хабаря в 66 млн гривень був затриманий виконуючий обов'язки начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Лебедко, проте суд досі не виніс рішення у цій кримінальній справі, вина Лебедка не доведена.

Лебедко у вересні 2020 року був призначений на посаду в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС, але після скандалу в січні 2021 року його було звільнено.