Україна відкриє посольства в Республіці Гана, Чилі та Філіппінах, - Кулеба

Україна планує відкрити в трьох країнах світу. Зокрема, очікується відкриття посольств в Республіці Гана, Чилі та Філіппінах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств і консульств у світі.

"Буде створено посольство України в Республіці Гана. Це відповідає нашому курсу на поступове зміцнення позицій в Африці. Буде відкрито посольство України в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати для того, щоб вона більш прихильно ставилася до українських ініціатив в міжнародних організаціях", - зазначив міністр.

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Крім того, Кулеба додав, що на повноцінне посольство буде перетворено посольство України в Чилі.

"Зараз це відділення іншого посольства, але ми його перетворимо на повноцінне посольство", - пояснив глава МЗС.

"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. ... Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - підсумував Кулеба.