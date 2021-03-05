Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко
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Незначне підвищення температури або застуда не є протипоказаннями для вакцинації від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, інструкція вакцини передбачає такі протипоказання до вакцинації: підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, тромбоцитопенія, вакцинація осіб з ослабленим імунітетом.
"У той же час незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням", - додав головний санлікар.