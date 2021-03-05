"Через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду", - Кулеба

Позиція Російської Федерації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), через яку переговорний процес затягується і будь-які рішення не ухвалюються, ставить питання про принципову можливість проведення ефективних переговорів на цьому майданчику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У ТКГ наразі треба говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувалися ефективні переговори, тому що через позицію РФ ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія і запрошені представники так званих ДНР і ЛНР просто водять ситуацію колом, вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень", - сказав Кулеба на онлайн-прес-брифінгу в п'ятницю.

За словами Кулеби, не місце проведення ТКГ є проблемою.

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"Проблемою є те, що, незважаючи на всі зусилля України, всі зусилля нашої делегації в ТКГ, ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним, і спроби перекладати відповідальність за все на Україну. Не те, щоб це було щось нове, чого ми не знали, але наразі, за останні сім років конфлікту, це вже просто вийшло на якийсь топ-рівень, і це та проблема, яку треба насамперед вирішувати", - зазначив глава МЗС України.