Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської

Генпрокуратура Білорусі направила в Генпрокуратуру Литви прохання видати республіці екскандидатку в президенти Світлану Тіхановську, щоб притягнути її до кримінальної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь направила на адресу Генеральної прокуратури Литовської Республіки прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти порядку управління, громадської безпеки та держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для двостороннього співробітництва в кримінально-правовій сфері є Договір між Республікою Білорусь та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 жовтня 1992 року.

Також зазначається, що генпрокуратура Білорусі направила в Гомельський обласний суд кримінальну справу стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тіхановської, які, згідно з матеріалами справи, за попередньою змовою з екскандидаткою планували організувати масові заворушення в Гомелі і захоплення будівель місцевих органів управління, а також призначити своїх голів адміністрацій і голів виконкомів.

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Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.