Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є один виняток - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.
"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка має бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не становлять загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.
За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади за наявності подвійного громадянства.
"Тут буде інша політика з низкою обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.