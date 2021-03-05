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Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов

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Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість ПЛР-тестів в 400 разів з початку пандемії COVID-19. На початку пандемії кількість тестів була 200 на добу.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні обладнано киснем 59471 ліжко, запустили в роботу близько 6 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. А можливості тестування збільшили з 200 тестів на добу на початку пандемії до 80 тисяч на сьогодні. Тобто, в 400 разів. І це тільки тестування методом ПЛР", - заявив міністр.

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Топ коментарі

  • Женя Калаш
    просто идиот с калькулятором.
  • Владимир Иванец
    Не слушайте его. Он открывает рот , только чтобы соврать.
  • Шимус
    запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Источник: https://censor.net/ru/n3251626сколько- и сколько куплено за счёт Минздрава а не подарено фондами Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651
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