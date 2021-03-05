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Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено робити щеплення проти COVID-19 людям не з пріоритетного списку

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Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено робити щеплення проти COVID-19 людям не з пріоритетного списку
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено прищеплювати людей проти коронавірусу не з пріоритетного списку. Таке рішення ухвалено з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесено зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.

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Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID, у разі, якщо:

  • була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон;
  • коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату;
  • людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. У таких випадках вакцинація не проводиться.
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