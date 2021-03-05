Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко. ФОТО
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною – безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини"", - зазначає Клименко.
За його словами, хабарник затриманий оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України "на гарячому".
"Звичайно, він звільнений з органів поліції. В рамках службового розслідування та слідства встановлюємо, чи мав затриманий спільників, - додав глава Нацполіції.
"Знаєте, в поліції справді існує вагомий некомплект. Але такі працівників, як цей затриманий та йому подібні, нам не потрібні", - підсумував він.