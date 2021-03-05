Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за "приховування інформації про Татарова", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо керівництва Офісу Президента за приховування інформації про заступника голови ОП Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"П'ятнична ранкова переможенька. Змусив Офіс Генерального прокурора відкрити кримінальне провадження на керівництво Офісу Президента України за приховування інформації про Татарова", - йдеться в повідомленні.

Юрчишин зазначив, що за результатами оскарження Офіс Генерального прокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення та надав заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Тепер на керівництво Офісу Президента України відкрито кримінальну справу за фактом перешкоджання моїй депутатській діяльності", - додав парламентар.

Нардеп розповів, що в Офісі Президента йому двічі відмовляли в наданні інформації щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, що є "прямим перешкоджанням діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).

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Нагадаємо, раніше Юрчишин подав заяву правоохоронцям, що ОП "покриває Татарова".

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.