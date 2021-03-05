Розробляються нові правила використання дипломатичного транспорту. Кожен недоброчесний співробітник МЗС нестиме відповідальність, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України готують зміни правил використання дипломатичних автобусів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За моїм дорученням вже готуються зміни правил використання дипломатичних автобусів. Ми розглядаємо різні опції, це і можливість пломбування автобусів, і трекінгу їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває на борту такого автобуса", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що зараз нові правила розробляють юристи.

"Ми зробимо все для того, щоб наш дипломатичний транспорт використовувався виключно за призначенням. Я не можу гарантувати доброчесність кожного з двох тисяч співробітників МЗС, але я запевняю, що кожен, хто поводитиметься як недоброчесна людина, нестиме за це відповідальність", - зазначив міністр.

Також глава відомства зауважив, що буде підвищено антикорупційний ризик використання транспортних засобів МЗС із середнього до високого. "У новій антикорупційній стратегії ця проблема отримає найбільш ретельну увагу. В межах системи МЗС ми посилимо відповідальність не тільки тих людей, які можуть бути "впіймані на гарячому", але і їхніх керівників за подібні випадки", - пояснив він.

Також дивіться: Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кулеба також зазначив, що співробітників посольства України в Польщі, причетних до спроби провезти через кордон партію контрабанди, звільнили з посольства. "Я вже інформував, що обидва співробітники, які перебували в цьому автобусі, звільнені з посольства України в Польщі, їхня робота в посольстві завершена. Нині, відповідно до чинного законодавства, триває дисциплінарне розслідування щодо них, і за результатами цього розслідування я буду готовий ухвалювати найжорсткіші рішення", - додав він.

Міністр також підкреслив, що МЗС буде абсолютно відкрите до взаємодії з правоохоронними органами та максимально допоможе їм з'ясувати всі обставини цієї справи і провести розслідування.

"Ніхто не має права кидати тінь на тисячі українських дипломатів, які чесно і старанно працюють, захищаючи українські інтереси, інтереси українського бізнесу, українських громадян у світі", - заявив Кулеба, вказавши, що кожен, хто спробує таку тінь кинути, буде ним оголошений персоною нон-ґрата в українській дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)