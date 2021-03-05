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Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов

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Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов
Україна вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Тиск на медичні системи країн буде рости в нинішньому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, світ наближається до третьої хвилі COVID-19.

"Оцінки вчених невтішні - другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені спільно з думкою закордонних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби і в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили в третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Степанов.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 1257
  • Andy Sok
    Хмм... но ведь вакцинация...
    Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
    В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.

    З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
    Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
    https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
  • Эдуард Силенко
    Заткніть вже хтось цього поганого рота!
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