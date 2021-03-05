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За жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано в Україні, - Степанов

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За жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано в Україні, - Степанов
Російський препарат "Спутник V" за жодних обставин не буде зареєстровано в Україні як вакцину проти коронавірусу.

Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "Спутник V". Я вже неодноразово казав: за жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано. Те, що стосується реєстрації в інших країнах, - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - наголосив міністр.

Також читайте: Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія

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Топ коментарі

  • cimbitep
    ну он же не говорит, что не будет закуплен? теперь, когда закупка зашифрована, то очень стремно делать прививку в Украине. тот же степанов с подельниками, за соответствующую мзду, под видом Pfizer-а вполне может парить **********. проверить то нет возможности.
  • Інша Людина Иной Человек Another
    Првильно. Кацапов треба слать на Х...там ім саме і місце
  • ьля
    степанов, хочешь 100500 милионов русских рублей? - так, подержите мое пиво.. в украине зарегистрирована белорусская вакцина "попутчик-полдесятка"!
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