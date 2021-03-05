В Україні на 10 тис. COVID-вакцинацій зафіксовано 126 незначних алергічних реакцій, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я зафіксувало 126 незначних алергічних реакцій на 10 тис. проведених вакцинацій проти коронавірусу.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"За нашою статистикою, в країні на 10 тис. проведених вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій, практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%. За весь час вакцинації було зафіксовано лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів. Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані, це медичний працівник, на наступний день він почав виконувати свої обов'язки", - розповів Степанов.