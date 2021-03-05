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Для популяризації вакцинації щеплення проти коронавірусу робитимуть громадським діячам, - Ляшко

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Для популяризації вакцинації щеплення проти коронавірусу робитимуть громадським діячам, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав Наказ № 369 від 01.03.2021 про внесення змін до Дорожньої карти, які дозволяють використовувати будь-які залишки вакцин для проведення щеплень проти коронавірусу громадським діячам з метою популяризації вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Ляшко уточнив, що громадські діячі можуть бути провакциновані у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19 зафіксовано відмову від імунізації серед людей, які попередньо дали згоду на щеплення, коли кількість людей недостатня для повного використання відкритих флаконів із вакциною, або ж у разі виявлення протипоказань до вакцинації під час огляду.

Він зазначив, що один флакон вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) містить десять доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на 10 тис. COVID-вакцинацій зафіксовано 126 незначних алергічних реакцій, - Степанов

Топ коментарі

  • Вал Кочин
    Йдіть на х@й зі своєю вакцинацією.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    карасеву что ли? Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9288
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Оце правильно. Заодно и засвітите тих "деятєлєй", які за Зєлю.
    Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
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