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МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко

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МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко
МОЗ України планує оштрафувати компанію-посередника "Лекхім" через зрив термінів доставки китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.

Про це у коментарі виданню Reuters заявив заступник глави МОЗ Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті", — сказав Іващенко.

Він не уточнив, якими будуть фінансові штрафи, але згідно з даними Reuters, уряд має право штрафувати Лекхім у розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затримку.

Лекхім відмовився від коментарів, але на цьому тижні заявив, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена ​​15 березня.

Також Іващенко розповів, що рішення про затвердження Sinovac покладеться на Державне агентство з питань медичних закупівель України.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    а заинтересоваться,почему ваще в данном случае появился посредник не?
    когда во всем цивилизованном мире договора заключаются напрямую...
  • Власов Сергей #321358
    Я даже не переживаю за лекхим даже если их гипотетически оштрафуют то им все равно останется на большую бочку черной икры от процента перепродажи даже после отдачи проката за сделку за счет гос денег
  • Ан Мур
    Та, штрафуйте. Откати на порядок більші за штрафи. Тільки на одній дозі - откат ~ $12-15
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