МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко
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МОЗ України планує оштрафувати компанію-посередника "Лекхім" через зрив термінів доставки китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.
Про це у коментарі виданню Reuters заявив заступник глави МОЗ Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті", — сказав Іващенко.
Він не уточнив, якими будуть фінансові штрафи, але згідно з даними Reuters, уряд має право штрафувати Лекхім у розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затримку.
Лекхім відмовився від коментарів, але на цьому тижні заявив, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена 15 березня.
Також Іващенко розповів, що рішення про затвердження Sinovac покладеться на Державне агентство з питань медичних закупівель України.