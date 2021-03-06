Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання
Про це сказано на сайті ПАТ "Донецькоблгаз", інформує Цензор.НЕТ.
"Донецькоблгаз" підкреслює, що відсьогодні Донецька область залишиться без теплопостачання через ситуацію, що склалася.
Зі свого боку, НАК "Нафтогаз" у фейсбуці закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу "Донецьктеплокомуненерго".
"Група "Нафтогаз" упродовж усього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитися в ситуацію навколо поставок газу "Донецьктеплокомуненерго". Місцевий постачальник тепла упродовж опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплати за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 млрд грн і зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон", - йдеться в повідомленні.
"Необхідність направлення відповідного повідомлення і його формулювання також диктує закон, якого "Нафтогаз" суворо дотримується. Водночас заявок про відключення постачання компанія жодного разу не направляла", - підкреслюють у "Нафтогазі".
У відповідь на цю заяву "Нафтогазу", "Донецькоблгаз" зазначає: "У ситуації, яка складалася між НАК "Нафтогаз України" і "Донецьктеплокомуненерго", "Донецькоблгаз" зобов'язаний обмежити поставки природного газу для "Донецьктеплокомуненерго" відповідно до звернення НАК "Нафтогаз Україна". Вкотре закликаємо НАК "Нафтогаз України" й ОКП "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію і не ставити під загрозу життя і здоров'я жителів Донецької області".
Пізніше пресслужба Кабміну опублікувала повідомлення "Нафтогазу" із закликом відновити газопостачання у Донецькій області. Воно практично ідентичний тому, яке розмістив "Нафтогаз" у фейсбуці, проте доповнене наступним текстом: "НАК "Нафтогаз" не відправляла заявок про відключення поставок газу ПАТ "Донецькоблгаз" і не має таких повноважень щодо цього облгазу. Рішення про відключення прийнято ПАТ "Донецькоблгаз" самостійно".
Водночас, за даними місцевого видання 6262, у Слов'янську вже перестали працювати декілька котелень через припинення поставок газу. Така ж ситуація, як пише агентство, склалася і в містах Лиман, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Місцева влада намагається відновити газопостачання.