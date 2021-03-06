Аварія автобуса з українцями в Польщі: тіла загиблих відправлять в Україну після ідентифікації

Тіла українців, які загинули у ДТП у Польщі, відправлять в Україну після ідентифікації.

У Польщі в лікарнях перебувають 35 українців, травмованих у ДТП із рейсовим автобусом, що слідував із Познані в Херсон, повідомив Радiо Свобода генеральний консул у Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ. Тіла загиблих громадян України, за словами дипломата, відправлять в Україну після ідентифікації.

"Лікарі кажуть, що є люди в дуже важкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у готелі в Ярославі. Частина з них має легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому", - розповів Павлюк.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.