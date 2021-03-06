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Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова

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Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова
В окупованому Росією Криму відбуваються репресії щодо кримських татар.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила в інтерв'ю тижневику "Український тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

"Майже з перших днів окупації АРК і Севастополя РФ обрала переслідування кримських татар чи не головною мішенню репресивної машини. Що не дивно, адже для авторитарних систем РФ це традиційна політика: винищення корінного населення", - сказала дипломатка.

Вона зазначила, що і наприкінці XVIII століття, коли відбулася перша анексія Криму, російська влада "репресувала духовну й інтелектуальну еліту, коли почався масштабний перепис історії кримських татар і знищення кримськотатарської ідентичності загалоим, а також русифікація регіону".

"Депортація 1944 року поставила кримських татар в умови виживання, коли майже половина народу померла через голод і хвороби. Спроба анексії 2014 року для кримських татар стала черговим ударом та по суті поверненням у ту репресивну дійсність, проти якої народ боровся десятки років", - пояснила Джапарова.

За її словами, питання захисту кримських татар, зокрема політичних в'язнів, завжди перебуває у полі уваги та щоденної роботи дипломатів МЗС України й у постійних представництвах при міжнародних організаціях  (ООН, ОБСЄ, Рада Європи).

Джапарова зазначила, що переслідування кримських татар і дискримінаційна політика щодо них розглядається в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Татары стали и реально были первыми волонтерами, помогавшими нашей армии в 2014 году.
  • вставай
    Тобто багатомільйонна Україна, яка скидувалась і на Майдан, і на війну з кацапами - то вже потім, після кримських татар? Кримські татари перші сформували загони добробатів і пішли на війну? Ти хоч думай, що несеш. Одну заяву від кримських татар тоді я пам"ятаю: "дайте нам шматочок херсонщини і миколаївщини, що б ми переселились, бо нас окупували".
  • Чайка Київ
    Підтримка кацапів корінним населенням Криму, була б величезним козирем при узаконенні окупації. Киримли не здались, мокшани лютують і намагаються позбутися подразника.
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