У Зеленського Бурбі пропонували посаду посла в обмін на обіцянку не співпрацювати з Bellingcat у "справі вагнерівців", - ЗМІ (оновлено)

Василь Бурба, який очолював Головне управління розвідки Міноборони у 2016-2020 роках, торгувався з Офісом президента через наявну у нього інформацію щодо зірваної операції із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою зустрівся співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував ексначальнику ГУР призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в іншому разі - Бурба отримав прямі погрози - виселення з будинку з охороною, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних проваджень.

"Бурба відмовився від ганебної угоди, і перші погрози були негайно здійснені, - повідомив Бутусов.

"Такий безпрецедентний шантаж пов'язаний зі швидким виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК "Вагнера" і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення терористів. За даними наших джерел, Грозєву дзвонив особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на терміни виходу фільму це жодним чином не вплине", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.