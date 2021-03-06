"Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан

Ситуація зі збільшенням кількості хворих на коронавірус прогнозована, додаткових обмежувальних заходів запроваджувати не потрібно.

Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі Громадського радіо заявив, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація зі зростанням кількості хворих на коронавірус прогнозована, бо якщо б не запровадили локдаун, то таку ситуацію спостерігали б наприкінці січня, але додаткових обмежувальних заходів сьогодні не потрібно запроваджувати.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів, але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", - каже Рубан.

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Нагадаємо, в Україні 5 березня коронавірус виявили у 9144 осіб, 3351 пацієнт одужав, а 156 померли від ускладнень. Госпіталізували 3309 осіб.