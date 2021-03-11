Блокада, реформа армії та закон про колабораціонізм: у Києві обговорили шляхи реінтеграції окупованих територій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відновлення контролю України над тимчасово окупованими територіями та їхня подальша реінтеграція вимагають комплексу заходів, серед яких реформування армії, повна економічна блокада, а також ухвалення закону про колабораціонізм.

Про це заявили учасники круглого столу "Крим і Донбас: шляхи повернення", що відбувся у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, лідер Національного Корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна повинна припинити будь-яку співпрацю з окупаційною владою, в тому числі в економічній та соціальній сфері, оскільки таким чином ми лише сприяємо окупантам.

"Україна не може дозволити собі допомагати в соціально-економічній сфері існуванню окупаційних режимів. Україна не може дозволити собі торгівлю з окупованими територіями, будь-яку економічну діяльність, навіть виконання своїх соціальних програм. Бо це призводить до посилення ворога і послаблення України", - заявив лідер Нацкорпусу.

На його думку, Україна потребує кроків, спрямованих перш за все на встановлення енергетичної незалежності, а також на припинення фінансування окупованих регіонів з тим, щоб вивільнені кошти витратити на "український ривок".

Колишній заступник голови РНБО Сергій Кривонос вважає, що українська армія, яка провела кілька років у вимушеній обороні, потребує серйозного реформування, якщо вести мову про можливий наступ з метою військового звільнення ОРДЛО.

"Повинно бути виробництво навіть простих артилерійських снарядів, якщо ми плануємо наступати і звільняти територію. У нас на території України єдине підприємство, яке більше 100 років виробляло снаряди, а тепер стоїть – це завод ім.Артема. І на ведення бойових дій більш, ніж на тиждень при активному наступі, можливо, і не буде достатньо снарядів", - сказав Кривонос.

За його словами, Україна повинна займатися не закупівлею зброї, а в першу чергу – купівлею технологій.

На думку керівника штабу Нацкорпусу Максима Жоріна, після звільнення окупованих територій Україна повинна ввести на них управління військово-цивільних адміністрацій строком мінімум 7 років, сформувавши їх з вірних Україні місцевих жителів. Водночас вже сьогодні Україна потребує ухвалення закону про колаборантів, що регулюватиме правові стосунки держави з особами, які співпрацювали з ворогом.

"Я хотів навести усім нам відомий приклад. Є така особа, Неля Штепа, яка під час окупації була мером Слов'янська, публічно підтримувала окупантів, а потім ще й допомагала організовувати референдум. Так от за цим законопроектом (авт. – про боротьбу з колабораціонізмом) можна буде отримати від 10 до 15 років ув'язнення з позбавленням можливості в подальшому займатись політичною діяльністю", - сказав Жорін.