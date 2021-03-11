Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції
Проєкт Конституції опублікував портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.
Він передбачає перехід від президентської форми правління до парламентської: парламент затверджуватиме уряд, призначатиме прем'єра і ухвалюватиме закони, а роль президента стане представницькою.
Також, згідно з проєктом:
- президент не зможе обіймати посаду більше двох термінів (10 років);
- буде створено незалежну судову систему і Національну раду правосуддя;
- Нацбанк буде незалежний від уряду;
- смертну кару скасують;
- у країні будуть дві державні мови з розширенням сфери використання білоруської;
- зміниться місцеве самоврядування - керівників виконкомів призначатимуть депутати, обрані жителями районів;
- державним прапором буде біло-червоно-білий прапор опозиції (БЧБ), а гербом – "Погоня" (герб Республіки Білорусь у 1991-1995 роках).