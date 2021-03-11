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Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції

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Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції
Штаб лідерки опозиції Білорусі Світлани Тіхановської представив проєкт нової Конституції країни. Він передбачає перехід до парламентської форми правління, скасування смертної кари і зміну державного прапора.

Проєкт Конституції опублікував портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.

Він передбачає перехід від президентської форми правління до парламентської: парламент затверджуватиме уряд, призначатиме прем'єра і ухвалюватиме закони, а роль президента стане представницькою.

Також, згідно з проєктом:

- президент не зможе обіймати посаду більше двох термінів (10 років);

- буде створено незалежну судову систему і Національну раду правосуддя;

- Нацбанк буде незалежний від уряду;

- смертну кару скасують;

- у країні будуть дві державні мови з розширенням сфери використання білоруської;

- зміниться місцеве самоврядування - керівників виконкомів призначатимуть депутати, обрані жителями районів;

- державним прапором буде біло-червоно-білий прапор опозиції (БЧБ), а гербом – "Погоня" (герб Республіки Білорусь у 1991-1995 роках).

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3408 Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 5024
  • Garry Grant
    Теперь возьмите по букетику и отнесите всю эту писанину усатому ублюдку. Он оценит.
  • trawler_tug
    Мощно. Вот сразу видно что не зря белорусы почти год хороводы с цветами водили
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