Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТГ "Схід".
"Сьогодні, 10 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав важкого поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.