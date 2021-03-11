Верховний Суд розгляне позови щодо оскарження закриття телеканалів Медведчука

У Верховному Суді розглянуть низку справ, що стосуються Указу Зеленського про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій стосовно трьох телеканалів.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

"9 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР", у якій оскаржується п. 3 додатка № 2 до Указу Президента України № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться 6 квітня 2021 року о 10:00", - йдеться в повідомленні.

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Того ж дня відкрито провадження в адміністративній справі № 9901/39/21 за позовом народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака про визнання протиправним і скасування указу в частині (додаток № 1 до рішення РНБОУ), відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться о 14:00 6 квітня 2021 року.

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"Також відкрито провадження і призначено судове засідання на 19 квітня 2021 року о 14:00 із розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації", у якій оскаржується п. 8 додатка № 2 до рішення РНБОУ, уведеного в дію Указом № 43/2021", - додали в суді.