ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу
Про це повідомляється на сайті міжнародної організації, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до звіту організації, СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у вівторок у Донецькій області та 26 - у Луганській. За попередній звітний період їх було менше, відповідно, 105 таких порушень у Донецькій і 20 у Луганській області.
Спостерігачі місії чули 77 порушень режиму припинення вогню, зокрема 54 вибухи невизначеного походження неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС) приблизно в той час, коли автобус із працівниками станції слідував із ДФС.
Крім того, в Луганській області поблизу населеного пункту Троїцьке співробітники СММ зафіксували постріли зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарату малого радіусу, що належить ОБСЄ.
Згідно з даними звіту, протягом 9 березня співробітники СММ ОБСЄ продовжували здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах смт Станиця Луганська та м. Золоте (Луганська область) і Петрівського (Донецька область), на трьох КПВВ, а також на трьох відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.
Як зазначають в ОБСЄ, після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 11 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, у тому числі 4132 вибухи, 1450 прольотів невизначених боєприпасів, 116 спалахів дульного полум'я, 63 освітлювальні ракети, а також принаймні 5971 чергу і постріл.