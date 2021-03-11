3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики

Середня сума субсидії становить 1483 грн, пільги - 1080 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 1,8 млн людей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір пільги становив у січні 2021 року – 1080 грн", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує майже 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив у лютому 2021 року – 1483 грн.

У відомстві зазначають, що "через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилася потреба у коштах для фінансування субсидій".

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За інформацією Мінсоцполітики, понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.