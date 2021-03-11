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3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики

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3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики
Середня сума субсидії становить 1483 грн, пільги - 1080 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 1,8 млн людей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір пільги становив у січні 2021 року – 1080 грн", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує майже 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив у лютому 2021 року – 1483 грн.

У відомстві зазначають, що "через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилася потреба у коштах для фінансування субсидій".

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За інформацією Мінсоцполітики, понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.

Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Тот кто организовал и протолкнул судсидии должны сидеть с конфискацией до 3 го колена !!! Они просто берут бабки наши и ложат себе в карман. Должны быть пенсии адекватные и реальная цена нашего газа и электричества... Эти твари нас просто разводят в масштабе всей страны 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2032
  • юра Лонг
    А если газ сделать по себестоимости + рентабельностьто то субсидии уменьшатся в четыре раза и число субсидиантов тоже. А составят жалкий милиард гр. . Да ттаких денег даже внукам свиней корыта не хватит. Они просто крадут наш газ по схеме субсидий.
  • Скромный Кролик
    Отменяйте нафиг субсидии. Там гнездо коррупции. Нужно снизить всем оплату. И люди будут платить. А так получается очень и очень несправедливо. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1956
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