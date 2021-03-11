Новини • Агресія Росії проти України, Окупація Криму

США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен

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США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен
Сполучені Штати добре обізнані про виклики, які сьогодні стоять перед Україною, і готові посилити її підтримку в різних сферах.

Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – чи то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.

"Ми налаштовані працювати над усім цим", - зауважив Блінкен.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у середу на слуханнях у Комітеті в міжнародних справах Палати представників США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2", - Блінкен

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Топ коментарі

  • Вольный Ветер 45d7e71b
    Если Украина Слита,то где сраная НовоОтсоссия от Харькова до Одессы? США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 1613
  • Senator S 01a656ec
    В 1987-1988 годах я служил на Балтии ПВО СССр дохлого и позорного...туфта о вяличии дерьма придумана Мавзолейными баранами... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095Простой летчик из Германии Матиас Руст вскрыл всю оборону ПВО ссср что 2 пальца об асфальт и приземлился у Мавзолея чЛенина в Москве...Вяликие пля бараны...сел в 28 мая на день Пограничника... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095 США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095
  • товарищ Маузер 2
    они сначала на Лондон пошли.. бабушку Захарченко из концлагеря в Рейкъявике вызволять)))
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