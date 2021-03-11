США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен
Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – чи то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив глава Держдепартаменту.
Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.
"Ми налаштовані працювати над усім цим", - зауважив Блінкен.
Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у середу на слуханнях у Комітеті в міжнародних справах Палати представників США.