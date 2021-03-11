У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол
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У Києві 11 березня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Вільярреал" (Іспанія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".
"Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.