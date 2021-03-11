Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає за потрібне уважно стежити за діями РФ на Кубі та у Венесуелі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо це (активність РФ. - Ред.) у Венесуелі. Ми стали свідками, я думаю, відродження російської присутності й активності на Кубі за останні кілька років. Ми дуже уважно ставимося до цього", - сказав Блінкен у комітеті Палати представників Конгресу США із закордонних справ.

Держсекретар так відповів на питання конгресмена, який припустив, що Росія, через взаємодію з Кубою і Венесуелою, намагається дестабілізувати Латинську Америку.

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