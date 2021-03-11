В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 250 осіб;
летальних випадків – 262;
одужало – 5 330 осіб;
здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 425 522 особи;
одужало – 1 210 246 осіб;
летальних випадків – 27 685;
проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях", - розповів Степанов.