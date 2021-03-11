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В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03госпіталізовано – 4 250 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03летальних випадків – 262;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03одужало – 5 330 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08захворіло – 1 425 522 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08одужало – 1 210 246 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08летальних випадків – 27 685;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 13

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Топ коментарі

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Я вам больше скажу: даже если мне заплатят- я выложу столько же бабла и прививаться не стану, ни в коем случае.
  • Сергей Крот
    люди дохнут шо тараканы, а кое.кто прививаться не желает, даже бесплатно... диверсия якась, другого слова не нахожу
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Как вы задрали, паникёры бешеные. Вами манипулируют с помощью цифр.
    В то же время официальные цифры, которые не любят озвучивать, говорят о том, что смертность составляет 1...2 на 2000 оставшихся на сегодня больных. И держится довольно стабильно. Сегодняшняя цифра - 0,098% умерших от количества больных.
    Это тоже говорит о надвигающемся локдауне?
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