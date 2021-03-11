ДТП із громадянами України в Польщі: 22 людини залишаються в лікарнях, двоє з них досі у важкому стані, - ДСНС

У лікарнях Польщі продовжують перебувати 22 українці, які 6 березня потрапили в ДТП, двоє з них у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 11 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах республіки Польща перебуває 22 особи (з них 2 у тяжкому стані). Подія перебуває на контролі МЗС України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.