Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності

Міністри закордонних справ Великої Британії, Латвії, Литви та Естонії на зустрічі, що відбулася в середу в Таллінні, домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

У зустрічі брали участь міністри закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, Естонії - міністерка Ева-Марія Лийметс, Латвії - Едгар Рінкевичс і Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Глави МЗС обговорили можливості більш тісної співпраці між Великою Британією і країнами Балтії, питання європейської безпеки, відносин з Росією, Україною і Білоруссю.

"Я наголосила своїм колегам, що необхідно продовжувати допомагати країнам Східного партнерства на обраному ними шляху демократичних реформ, участі громадянського суспільства та модернізації економіки. Ми також повинні підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги", - розповіла Лийметс.

На зустрічі було досягнуто домовленості про подальше зміцнення співробітництва в НАТО, обговорювалися трансатлантичні відносини та питання клімату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск

"У питаннях кіберпростору ми наголосили на важливості практичного співробітництва і обміну інформацією між країнами-однодумцями, бо, працюючи разом, ми краще захищені від загроз", - сказала Лийметс.