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Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков

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Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив упевненість у тому, що запровадження подвійного громадянства може мати негативні наслідки в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи недавнє рішення РНБО про запровадження подвійного громадянства, спікер парламенту зазначив, що в Конституції закріплено єдине громадянство.

"Моя особиста думка - громадянство повинно бути одне", - зазначив він.

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Разумков також додав, що в частині областей України, зокрема на заході країні, українці мають бажання отримати ще одне громадянство. При цьому спікер Ради додав, що за легітимізації такого підходу "можемо отримати більше негативних наслідків, ніж позитивних".

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
  • Frol Fedoroff
    А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
    Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
  • Володимир Начинка
    Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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