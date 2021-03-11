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"Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні

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"Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні
Попри санкції США Ігор Коломойський ще довго не зникне з нашого життя.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи введення санкцій США проти олігарха Ігоря Коломойського.

"Думаю, справа в тому, що в США змінився президент. Новий президент Сполучених Штатів набагато краще розуміє ситуацію в Україні", - зазначив Гурин.

"Стає неможливо вести бізнес в США, неможливо туди в'їхати. Також під нагляд органів фінансового контролю можуть потрапити і компанії, які ведуть справи з особою, яка опинилися під санкціями. Думаю, всі бачили в новинах, як пан Дубінський скаржився на те, що йому закрили рахунки в Монобанку. Через банки США йде велика частина світової торгівлі, і таким чином вони контролюють більшу частину бізнес-операцій у світі. І ніхто не хоче мати справи з підсанкційними особами - оскільки так можна і самому потрапити під санкції. Ось чому санкції США такі болючі", - пояснив він, як працюють введені США санкції.

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"Я не можу оцінити вплив санкцій на пана Коломойського. Все залежить від того, наскільки процеси в його компаніях інтегровані з банками і компаніями США. Але санкції - це червоний прапорець для всіх, хто має з ним справу. Вести бізнес з підсанкційною особою - небезпечно. А вести з ним політичні справи - означає прямо йти проти США, стратегічного партнера України. Вплив Коломойського буде слабшати. Разом з тим, у чому йому не відмовиш - так це в таланті. Упевнений, пан Коломойський ще довго не зникне з нашого життя", - констатував Гурін.

З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі - менше 2%" можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього та його сім'ї.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    "Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 4297
  • Враг рода человеческого 666
    Талант Карабаса-Барабаса, вон какое полено в люди вывел
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Вместе с тем, в чем ему не откажешь - так это в таланте.
    Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин."

    Источник: https://censor.net/ru/n3252551

    Какой талант каламойши имеет в виду товарищ Гурин, управлять своими марионетками, которые боятся открыть рот против него? Не говоря уже о каких-либо действиях против своего босса-мафиози.
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