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Направлено ​​ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ

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Направлено ​​ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ
Українська сторона СЦКК направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку із загибеллю українського військовослужбовця напередодні ввечері на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Учора, 10 березня, приблизно о 21:00 на напрямку Старогнатівка в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголосили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося, український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

Також читайте: Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід"

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Цена жизни бойца - очередная нота от клоунов...
  • WiM
    Нельзя же так строго...
  • Юрий Шмалько
    Нотами отстреливаются? Уже даже не смешно.
    И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...

    Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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