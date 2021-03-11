Направлено ​​ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ

Українська сторона СЦКК направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку із загибеллю українського військовослужбовця напередодні ввечері на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Учора, 10 березня, приблизно о 21:00 на напрямку Старогнатівка в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголосили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося, український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

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