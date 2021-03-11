Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ
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За минулу добу, 10 лютого, в Україні вакцинували проти коронавірусу 5 898 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford / AstraZeneca індійського виробництва.
Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані проти коронавірусу 29 378 осіб. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.
Зазначимо, що протягом 9 березня в Україні зробили 4 362 щеплення.