Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"До 8 березня шанований мною Світовий Економічний Форум опублікував перелік із шести жінок, що змінили світову історію. Почесно, що до цього списку увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам‘ять водночас шанують українські православна та католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Світовий форум іменує нашу княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, Князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном", – зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, княгиня Ольга дійсно була видатною правителькою, яка підкорила бунтівні племена, що здійснила першу державну реформу і початку міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою.
"От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті", – додав Порошенко.
"Щодня ми стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не лише інформаційного простору, але й власної культурної спадщини, коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть авторитетні міжнародні інституції. Прошу команду World Economic Forum негайно виправити помилки у описі однієї з найвідоміших жінок в Українській історії та ретельніше перевіряти свої джерела", – підсумував лідер "ЄС".