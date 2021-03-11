Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу: "Я вірний команді"
Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивитеся, що я говорив рік тому, це буде багато в чому збігатися з тим, що я говорю сьогодні ... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи вірний він президенту Зеленському, спікер ВР відповів: "Я вірний команді. Якщо ми говоримо про позицію окремих наших колег, то це їхнє право, у нас свобода слова і вони можуть говорити все, що хочуть".
Коментуючи питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "точно не до якихось додаткових проєктів" і союзників у нього немає.
"Якщо я на сьогодні не будую ніяких проєктів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.
Крім того, на уточнювальне запитання про можливу підтримку з боку експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не роблять йому політичну або іншу підтримку.