Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу: "Я вірний команді"

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вірний президентській команді і не планує створювати свою політсилу.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивитеся, що я говорив рік тому, це буде багато в чому збігатися з тим, що я говорю сьогодні ... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи вірний він президенту Зеленському, спікер ВР відповів: "Я вірний команді. Якщо ми говоримо про позицію окремих наших колег, то це їхнє право, у нас свобода слова і вони можуть говорити все, що хочуть".

Коментуючи питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "точно не до якихось додаткових проєктів" і союзників у нього немає.

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"Якщо я на сьогодні не будую ніяких проєктів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.

Крім того, на уточнювальне запитання про можливу підтримку з боку експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не роблять йому політичну або іншу підтримку.