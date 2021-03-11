Вакцини БЦЖ вже прибули в Україну, їх отримали Київ і Київська область, - заступниця голови МОЗ Шаталова
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
"Довгоочікувані вакцини від БЦЖ вже в Україні. Напередодні відповідним наказом МОЗ було утверджено розподіл цього імунобіологічного препарату на всі 24 області, а також Київ", - сказала заступниця голови МОЗ.
За словами Шаталової, вчора ці вакцини отримав Київ і Київська область.
"Від сьогодні решту регіонів України також отримають цю вакцину. Всього на закупівлю цих вакцин виділили 1 717 000 дол., які витрачені з держбюджету 2018 року", - додала заступниця міністра.
Зазначається, що перша партія вакцини БЦЖ становить 450 тис. доз вакцин. Найближчим часом очікується поставка другої партії вакцин, ще на 640 тис. доз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках вже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.