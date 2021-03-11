Юридичних підстав для дострокових парламентських виборів немає, - Разумков
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Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.
Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто підстав для розпуску немає", - сказав він.
При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії.
"Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР.