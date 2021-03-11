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2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo

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2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo
2020 рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це найближчим часом офіційно оголосять Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC), розповіли два джерела Politiсo.

У США в 2020-му померли понад три мільйони осіб. З них майже 400 тисяч - від коронавірусу. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.

Через пандемію смертність у 2020 році у США збільшилася на 15% порівняно з 2019-м. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.

За інформацією CDC, на цей момент у США у зв'язку з коронавірусом померли 526 213 осіб.

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Топ коментарі

  • Kirill Ponomarev
    Вот что бывает, когда страной правит невежда и клоун.
  • Скромный Кролик
    мощно Китай мстит, мощно. Но я на стороне США. 2020 год стал самым смертоносным в истории США: умерли более 3 млн человек, - Politiсo - Цензор.НЕТ 6162
  • NonCFist
    Ля... Отож. Трумп, паскуда, своим бездействием немало в сём виновен.
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