2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo

2020 рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це найближчим часом офіційно оголосять Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC), розповіли два джерела Politiсo.

У США в 2020-му померли понад три мільйони осіб. З них майже 400 тисяч - від коронавірусу. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.

Через пандемію смертність у 2020 році у США збільшилася на 15% порівняно з 2019-м. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.

За інформацією CDC, на цей момент у США у зв'язку з коронавірусом померли 526 213 осіб.

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