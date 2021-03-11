Медики, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, можуть отримати щеплення пізніше, - МОЗ

Медичні працівники, які відмовилися робити щеплення проти COVID-19 вакциною Сovisheld, все одно матимуть можливість повторно записатися на безкоштовну імунізацію іншим препаратом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Коли захоче, він (медичний працівник. - Ред.) має повідомити свого роботодавця і, оскільки це організований колектив, то тоді лікарні зв'язуються з регіональним координатором, і вони вже думають, в яку чергу вписати людину, яка хоче вакцинуватися лікар", - розповіли в МОЗ.

Крім цього, як зазначили в МОЗ, якщо лікар відмовляється вакцинуватися конкретним препаратом, після цього він все одно може звернутися до свого роботодавця і його можуть записати у чергу на вакцинацію, коли з'явиться можливість зробити щеплення іншою вакциною.

У міністерстві також додали, що лікар може відмовитися від щеплення на підставі того, що він не хоче вакцинуватися.

"Лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови. Ніхто не може втратити такої можливості, якщо він захоче. Доти, допоки у нас триває кампанія з вакцинації, усі можуть вакцинуватися", — підсумували в МОЗ.

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